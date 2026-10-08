"Сбежали бы сразу": россияне назвали самые ненавистные места в офисе

Каждый третий россиянин не хотел бы сидеть под кондиционером, а почти четверть – посреди прохода. Таковы результаты опроса, в котором приняли участие 1017 россиян, работающих в офисах. Исследование провели специалисты по заказу девелопера Level Group, о результатах которого сообщили РИАМО.

Самым нежелательным местом оказался стол под кондиционером или рядом с вентиляционной решеткой – его выбрали 32% опрошенных. На втором месте оказался стол в проходе или рядом с основной зоной движения сотрудников – 24%. Главная проблема здесь – отсутствие приватности: экран компьютера постоянно оказывается на виду у проходящих мимо коллег.

Еще 17% россиян не хотели бы работать вдали от окна. При этом для 13% самым нежелательным вариантом оказался стол возле кухни, где постоянно собираются сотрудники.

Еще 8% назвали худшим место возле входа в офис, а 6% – стол рядом с принтером, копировальной техникой или общей зоной.

При этом окно оказалось для офисных работников неоднозначным преимуществом. 46% считают естественный свет одним из главных признаков хорошего рабочего места, но 18% не хотели бы сидеть непосредственно у окна из-за яркого солнца и бликов на экране.