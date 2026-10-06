Замначальника колонии в Кузбассе провернул аферу и поплатился на миллионы

В Кузбассе осудили бывшего замначальника колонии, которого уличили во взятке и мошенничестве, сообщает во вторник Следком.

По данным следствия, 8 апреля тюремщик согласился получить от местного жителя 200 000 рублей за то, чтобы занизить стоимость выполненных работ по обработке древесины. Всю сумму он взять не успел, его скрутили оперативники.

– Фигурант принял часть суммы в размере 15 тыс. рублей с намерением в дальнейшем получить оставшиеся денежные средства, однако его деятельность была пресечена, – сказали в СК.

Также вскрылось, что замначальника подделал акты о выполненных работах по изготовлению пиломатериала. Через кассу колонии он присвоил разницу в 18 тысяч рублей.

На коррупционера завели уголовные дела о получении взятки и мошенничестве. Тот во всём сознался и вернул присвоенные деньги.

Суд в итоге дал полтора года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты, штраф 2,2 млн рублей и на 5 лет запретил работать начальником в объектах ФСИН.

Напомним, в марте в Кемерове осудили начальника производственного центра ФКУ ИК‑22 за взятку, его посадили на семь лет.