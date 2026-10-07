Угроза обрушения: суд остановил работы в опасной зоне Кузбасса

Тисульский районный суд рассмотрел дело о нарушениях на Кия-Шалтырском нефелиновом руднике. Об этом сообщили в Объединённом пресс-центре судов Кемеровской области.

Ответчик – АО "РУСАЛ Ачинск". Компанию обвиняли в нарушении требований промышленной безопасности.

Как установил суд, нарушения нашли в опасной зоне № 4 "высокий уступ". Они создают прямую угрозу для жизни и здоровья работников рудника и подрядных организаций. Если бы горные работы продолжились, откосы уступов могли обрушиться.

– При продолжении горных работ существует риск обрушения откосов уступов и скатывания кусков породы, что может привести к травмированию людей, – отметили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Суд признал АО "РУСАЛ Ачинск" виновным. Наказание – приостановка деятельности в опасной зоне № 4 "высокий уступ" на 90 суток.

Постановление суда на момент публикации в силу не вступило.

А ведь проблемы с безопасностью на кузбасских предприятиях – не редкость. Ранее VSE42.RU сообщал, что за одну неделю в регионе остановили четыре шахты. Тогда Ростехнадзор предотвратил возможные аварии и спас жизни примерно 80 горнякам.