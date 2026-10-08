Общество

В Кузбассе 16-летняя девочка пойдёт под суд за стремительный шопинг

В Новокузнецке возбудили дело против 16-летней девушки.

В Кузбассе возбудили уголовное дело против 16-летней жительницы Новокузнецка. Об этом сообщили в Следкоме Кузбасса. Девушку подозревают в краже денег с банковского счёта.

Как считает следствие, всё произошло 21 сентября 2026 года.

– В этот день она приобрела в магазинах продукты и вещи, расплатившись картой, причинив потерпевшему материальный ущерб, – отметили в Следкоме Кузбасса.

Собственник карты заметил пропажу и сообщил в полицию. Подозреваемую установили быстро. На допросе она сказала, что знала о запрете присваивать чужое, но всё равно взяла карту. Девушка была уверена, что сможет избежать разоблачения.

Ущерб потерпевшему возместили. Расследование уголовного дела продолжается.

напомним, что это не первый случай, когда кузбасские подростки попадают в истории с кражами. Ранее VSE42.RU сообщал, что в Новокузнецке судят подростка за незаконный визит к другу.

Фото: VSE42.Ru
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