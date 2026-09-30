В Кузбассе судят подростка за незаконный визит к другу

В Кузбассе завершили расследование дела о краже, фигурантом которого стал несовершеннолетний. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Кемеровской области – Кузбассу.

Как считает следствие, всё произошло 3 сентября 2026 года. Подросток незаконно пробрался в дом знакомого на улице Гранитная в Новокузнецке и вынес оттуда имущество. Похищенным он распорядился по своему усмотрению, а потерпевшему причинил материальный ущерб.

– В ходе следствия ущерб, причиненный преступлением, добровольно возмещен, – отметили в Следкоме Кузбасса.

Чтобы установить и устранить обстоятельства, которые подтолкнули несовершеннолетнего к преступлению, следователь внёс представление в органы системы профилактики.

Доказательств собрано достаточно – уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд. Следственное управление напоминает: уголовная ответственность за такое преступление наступает с 14 лет. Санкция ч. 3 ст. 158 УК РФ предусматривает лишение свободы до 6 лет.

Напомним, ранее VSE42.RU сообщал, что в Кемерове поймали вора, который устроил в примерочной гипермаркета нечто постыдное.