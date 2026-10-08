В Новокузнецке при поддержке ЕВРАЗа появилась новая аллея

В Новоильинском районе Новокузнецка при поддержке ЕВРАЗа благоустроили новый участок на проспекте Авиаторов. Зеленая зона вдоль реки Петрик станет продолжением существующей аллеи Авиаторов.
Депутат Новокузнецкого горсовета Сергей Катанаев с участниками мероприятия
На участке от дома №55 до дома №73 по проспекту Авиаторов высадили 186 саженцев липы и рябины. Новые насаждения должны защитить расположенные рядом дома от пыли и шума дороги, а также сделать территорию более ухоженной. Ранее здесь разрасталась сорная растительность.
Проект реализовали в рамках программы "Эко-вектор. Движение в зеленое завтра". Он стал победителем грантового конкурса "ЕВРАЗ: город друзей – город идей!", инициатором которого выступила администрация Новоильинского района. Размер гранта составил более 460 тыс. рублей – средства направили на приобретение саженцев и инструментов.
– Цель проекта – создать комфортную и безопасную общественную территорию, а также сформировать у жителей устойчивые экопривычки, включая раздельный сбор мусора и заботу о зелёных насаждениях. А благоустроенная территория станет продолжением аллеи Авиаторов и новым общественным пространством для всего микрорайона, – отметила главный эколог ЕВРАЗ ЗСМК Галина Демидова.
Бирки с упоминанием участников посадки деревьев
В проекте участвуют жители близлежащих домов, школьники, волонтеры и сотрудники учреждений – всего более 2000 человек.
Часть территории возле домов уже включена в федеральную программу "Формирование комфортной городской среды", в рамках которой здесь запланировано дальнейшее благоустройство.