В Новокузнецке при поддержке ЕВРАЗа появилась новая аллея

Депутат Новокузнецкого горсовета Сергей Катанаев с участниками мероприятия

На участке от дома №55 до дома №73 по проспекту Авиаторов высадили 186 саженцев липы и рябины. Новые насаждения должны защитить расположенные рядом дома от пыли и шума дороги, а также сделать территорию более ухоженной. Ранее здесь разрасталась сорная растительность.

Проект реализовали в рамках программы "Эко-вектор. Движение в зеленое завтра". Он стал победителем грантового конкурса "ЕВРАЗ: город друзей – город идей!", инициатором которого выступила администрация Новоильинского района. Размер гранта составил более 460 тыс. рублей – средства направили на приобретение саженцев и инструментов.