Правоохранители заинтересовались смертью Татула Петросяна в Кемерове

Правоохранители проверяют обстоятельства гибели в Кемерове Татула Петросяна – мужа популярной блогерши Милены Петросян с 800 000 подписчиками, сообщает Woman.ru со ссылкой на силовиков.

– Предстоит сопоставить версию родственников блогера и версию его жены, выяснить, существовали ли предсмертные записки, проанализировать всё, что говорят в окружении погибшего, – пишет портал.

В публикации также утверждается, что сыщики изучат изъятый телефон: что погибший писал, кому и когда конкретно. Предстоит подтвердить версию самоубийства и исключить другие версии.

Напомним, кемеровчанин погиб 1 сентября. Его сестра Нарине Петросян, которая на тот момент была за границей, тут же обвинила сноху в том, что из-за её измены Татул покончил с собой.

– Если вы считаете, что это нормально, что она не развелась и уже целуется и едет на квартиру к этой мрази, то мне вам нечего говорить. Она и этот урод должны ответить за смерть моего брата, – написала Нарине Петросян.

Подписчики после этого затравили Милену в соцсетях. Девушка следом закрыла комментарии, а в сторис заявила, что люди узнали только одну сторону.

– К сожалению, вы услышали лишь одну сторону и поспешили сделать выводы. Дайте мне пережить это горе, мне нужно время, – сообщила Милена.

Часть подписчиков встала на её защиту, согласившись, что всей правды они не знают.

В своих блогах девушка показывает роскошную жизнь и полёты на моря, рекламирует брендовые вещи и услуги банков, рассказывает о покупке недвижимости.

Также вскрылся ещё один ужасающий факт: родного брата погибшего – Симона Петросяна – недавно посадили почти на 10 лет за зверское убийство Наталии Кейль – красавицы-фотографа из Кемерова.