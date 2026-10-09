"Билайн бизнес" возглавил рейтинг крупнейших pLTE-проектов по технологической зрелости

CNewsMarket подготовил первый российский рейтинг крупнейших проектов частных сетей связи (pLTE)*. "Билайн бизнес" возглавил топ операторов, реализовавших подобные проекты.

При оценке технологичности проектов учитывались основные задачи, которые они решают: покрытие связью большой территории, обеспечение необходимых показателей отказоустойчивости, гарантия требований к безопасности и изоляции передачи данных, роуминг, а также обеспечение связи в сложных радиоусловиях. Кроме того, во внимание принимался набор интегрированных индустриальных сервисов, таких как push-to-talk**, телеметрия, мобильные рабочие места, видеонаблюдение и видеоаналитика, AR/VR***, удалённое управление техникой, автономный транспорт и носимые устройства.

В рейтинге отмечены проекты "билайн бизнеса" для двух крупных заказчиков в горнодобывающей отрасли. Первый – сеть private LTE для компании "Полюс" на Олимпиадинском ГОКе в Красноярском крае. Построенная на самом крупном в стране карьере сеть покрывает крупнейшее золотодобывающее предприятие России и обеспечивает связь для более чем 400 карьерных машин. Отличительной особенностью проекта является интеграция реализованных решений с уже существовавшей на предприятии инфраструктурой связи для резервирования.

Второй проект реализован для "Полиметалла" на месторождении Ведугинское в Красноярском крае. Здесь "билайн бизнес" развернул сеть "под ключ": стационарные и мобильные базовые станции, которые корректируют покрытие по мере углубления карьера, а также обеспечил инфраструктуру для стабильной работы системы диспетчеризации горных работ АСД "Полина". Отметим, в июле 2026 года этот проект "билайн бизнес" стал победителем конкурса "Трансформация" в номинации "Лучший проект года с применением Private LTE по цифровизации в добывающей отрасли".

Создатели рейтинга отметили, что сильной стороной проектов оператора стал широкий набор сервисов и функций, работающих поверх pLTE: профессиональная связь, диспетчеризация, видеонаблюдение и видеоаналитика, мониторинг оборудования, позиционирование и взаимодействие с производственной техникой.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

"Лидерство в первом рейтинге CNewsMarket – это признание нашего системного подхода. Мы смотрим на private LTE не как на телеком-инфраструктуру, а как на кровеносную систему цифрового предприятия. Сегодня инфраструктура связи – это не только качество работы, но и базис для развития ИИ, создания "цифровых двойников", работы с большими данными для предиктивной аналитики, функционирования беспилотного транспорта и развития автономного производства. Мы стоим на пороге качественного сдвига: заводы и карьеры будущего станут автономными экосистемами, где человек из оператора превращается в стратега. Наша задача – построить этот фундамент сегодня, чтобы завтра российская промышленность могла разворачивать любые цифровые сценарии".

*pLTE (Private LTE) – это выделенная частная сеть связи на базе стандарта LTE (Long Term Evolution), которая развёртывается на территории конкретной организации. В отличие от публичных сетей операторов, pLTE изолирована от них, все её элементы находятся в закрытом контуре и используются исключительно в интересах предприятия.

**PTT (англ. push-to-talk, дословно – "нажми, чтобы говорить") – полудуплексный стандарт голосовой связи с двусторонним радиоинтерфейсом и возможностью передачи сигнала одновременно только в одном направлении.

***AR/VR (Augmented Reality, что переводится как "дополненная реальность") – это технология, которая накладывает цифровые элементы (3D-модели, анимацию, текст, звуки) на реальный мир в режиме реального времени. VR (Virtual Reality) – это технология, которая полностью погружает пользователя в искусственно созданное цифровое пространство, имитирующее реальный или вымышленный мир. С помощью специальных устройств человек ощущает себя находящимся внутри этого мира и может взаимодействовать с ним почти как с реальным.