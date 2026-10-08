Россияне спускают четверть зарплаты после работы – на что тратят деньги

В среднем жители городов-миллионников закладывают на развлечения и восстановление 23–25 тыс. рублей в месяц, причем осознанно переключаться в режим отдыха считают важным 90% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра группы "Самолет", с которыми ознакомилась "Газета.Ru".

По данным исследования, большинство россиян предпочитают пассивный отдых. Так ответили 64% участников. Еще 27% готовы каждый день заниматься чем-то активным, а 9% выбирают формат отдыха в зависимости от ситуации.

Среднестатистическая зарплата участников исследования составляет 109 тыс. 320 рублей. Отдельно отмечается, что ни у кого нет ипотеки.

Для 70% опрошенных идеальным вариантом остается отдых прямо на территории своего жилого комплекса. Чаще всего жители гуляют по зеленым зонам – такой вариант выбрали 43% участников. Еще 35% предпочитают массаж, а 22% отправляются на спортивные тренировки.

Остальные 30% считают лучшим вариантом еженедельный выезд за пределы жилого комплекса. Большинство из них – 63% – выбирают театр, кино, концерты или музеи. Еще 37% отправляются на дачу или ездят к достопримечательностям в соседних городах.

Больше всего денег жители мегаполисов тратят именно на культурные мероприятия – на них может уходить практически весь ежемесячный бюджет на отдых. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".