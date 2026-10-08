Популярный семейный ресторан "Щастье", расположенный в парке Веры Волошиной в кузбасской столице, закрылся, следует из данным на Авито и 2gis.

На сайте объявлений накануне появилось предложение об аренде помещений.

– Cдaм в аpeнду отдельно стоящее здaние плoщадью 350 м², ранее в помещeнии рaбoтaл peсторaн "Щaстьe", – сказано в описании.

Автор добавляет, что здание отдельное, пoдxoдит пoд общепит. Возможна аренда с оборудованием. Цена вопроса – 1 000 рублей за квадрат в месяц. То есть за 350 квадратов платить нужно 350 000 рублей.

Ресторан "Щастье" работал с августа 2018 года и за прошедшие годы заработал хорошую репутацию. Кемеровчане с удовольствием ходили в него целыми семьями.

Напомним, недавно в Кемерове закрылись другие популярные места – Traveler`s Coffee на Весенней и "Чико" на Кирова. А ещё продаются роскошные рестораны.