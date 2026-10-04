Теперь точно всё: в центре Кемерова закрылось любимое кафе подростков

Воскресенье стало последним днём работы азиатского кафе "Чико" в центре Кемерова, объявили хозяева в соцсетях заведения.

– 4 октября 2026 года станет последним днём работы нашего домика, – сказано в сообщении.

Решение принято из-за экономических трудностей.

В последний день работы в кафе устроили праздник – гости танцевали под популярную корейскую музыку, с грустью вспоминая, как несколько лет ходили в любимый стритфуд.

Заработало "Чико" в Кемерове в декабре 2023 года. Несколько месяцев после открытия подростки выстраивались в гигантские очереди, чтобы попасть туда. Спустя примерно полгода бешеный ажиотаж прошёл, но пустыми залы тоже не были.

Напомним, слухи о скором закрытии "Чико" появились ещё в январе, когда помещение выставили на продажу.