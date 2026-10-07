Немеют пальцы и вечно холодные ноги: врач Лишин объяснил, когда мерзлявость - признак болезни

Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, почему человек может постоянно мерзнуть и в каких случаях это повод проверить здоровье, сообщает REGIONS.Ru со ссылкой на RT.

Когда причина не в болезни

По словам специалиста, на ощущение холода могут влиять одежда, стресс, особенности организма и возраст. Пожилые люди мерзнут чаще из-за возрастных особенностей, значение имеет и конституция человека. А неподходящая одежда или стресс способны лишь усиливать это ощущение.

Когда стоит насторожиться

При этом постоянная мерзлявость иногда может быть связана с проблемами со здоровьем. Одной из возможных причин врач назвал низкий уровень железа: он может сопровождаться снижением гемоглобина и ухудшением кровоснабжения периферических участков тела. В таких случаях у человека могут неметь пальцы и постоянно мерзнуть ноги.

Ещё одним фактором Лишин назвал заболевания щитовидной железы. Кроме того, повышенная чувствительность к холоду может наблюдаться при диабете – это связано с нарушениями работы сосудов: у людей с таким заболеванием сосудистая реакция может быть менее эффективной, из-за чего конечности мерзнут сильнее.