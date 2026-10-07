"С днем рождения" за миллионы: сколько государство тратит на поздравление россиян

Государство тратит до 15–20 млн рублей в год на поздравления россиян с днем рождения через портал "Госуслуги". Такие расходы для "Газеты.Ru" оценил председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России, IT-эксперт Игорь Бедеров.

По словам специалиста, в эту сумму входят расходы на отправку сообщений по электронной почте и через push-уведомления, а также хранение данных на серверах.

– На 2026 год на портале зарегистрировано около 120 миллионов человек, а ежемесячная аудитория достигает 96 миллионов. Однако поздравление получают не все 120 миллионов одновременно, а только те, у кого в профиле указана корректная дата рождения. Если сложить прямые затраты на доставку (email + push) и хранение логов, получается диапазон от нескольких миллионов до 15–20 миллионов рублей в год, – рассказал эксперт.

Бедеров отмечает, что основная часть расходов связана не непосредственно с праздничными сообщениями. Та же инфраструктура используется для других уведомлений – например, о штрафах, выплатах и записи к врачу.

Отдельно эксперт оценил стоимость массовой рассылки по электронной почте.