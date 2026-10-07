Кузбассовцы скоро будут сдавать на права по новым правилам – важное изменение

Экзамен на теорию при получении прав с 1 марта 2027 года в России, в том числе в Кузбассе, будет проходить в новых условиях, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на члена комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александра Холодова.

Часть новых правил действует уже с 12 мая – нельзя использовать фото-, аудиоустройства и гаджеты, а с марта кандидатов ещё и будут снимать.

– Вот этот запрет действует, а фотофиксация кандидата будет действовать только с 1 марта 2027 года, – сказал Холодов.

Система будет фотографировать кандидатов во время экзамена, а камеры – снимать рабочие места экзаменаторов и кандидатов в реальном времени.

Кроме того, с 1 марта поменяются правила о медицинских справках. Если таковая есть в базе, то показывать бумажную кандидату не придётся. Если срок истёк в период сдачи, экзамены всё равно можно сдать. Но права будут выданы только после получения новой справки.

Напомним, недавно срок сдачи практики сократили до 60 дней после сдачи теории.