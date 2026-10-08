В России запустили новый сервис отправки посылок между пунктами выдачи

Новый сервис появился в разделе транспортных услуг площадки. Он предназначен для личных отправлений, которые не связаны со сделками. Например, таким способом можно переслать личные вещи, подарок родственникам или товар, купленный на маркетплейсе.

Как это работает

Для отправки посылки пользователю необходимо зайти в мобильном приложении в категорию "Перевозки и доставка", далее выбрать раздел "Перевезти груз". В этом разделе появляется новая опция – "Доставить через пункт выдачи". В открывшемся интерфейсе необходимо указать маршрут (города отправки и получения), габариты и вес груза, а также заполнить контактные данные отправителя и получателя.

Система показывает доступные службы доставки с тарифами и сроками, остается выбрать подходящий вариант и подтвердить оформление. После этого пользователь получает трек-номер для отслеживания. Отправителю нужно отнести посылку в выбранную точку приема и показать трек-номер сотруднику службы доставки.

Оплата производится получателем при получении, также доступна опция компенсации за утрату или повреждение.

Новая опция уже доступна во всех регионах России в мобильном приложении Авито. Сейчас площадка сотрудничает с несколькими крупными федеральными службами доставки.