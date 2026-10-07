Установили камеру в доме – попали под суд: россиянам раскрыли важный нюанс

Камера в подъезде может обернуться серьезными проблемами для ее владельца. Председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев рассказал ТАСС, когда установка такой камеры требует согласия жильцов.

Если камера установлена исключительно для контроля собственной двери и не захватывает чужое пространство, вопросов к ней, как правило, не возникает. Но ситуация меняется, если объектив снимает соседние двери, лестничную площадку или разговоры жильцов.

По словам Свищева, подъезды, лестничные площадки, коридоры и лифты относятся к общему имуществу собственников многоквартирного дома. Поэтому использование этих помещений для размещения камер, по его словам, требует решения общего собрания собственников.

Если сосед установил камеру, жильцы могут запросить документы, подтверждающие согласование ее установки на общем собрании, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

При отсутствии такого решения можно обратиться в УК с требованием проверить законность размещения оборудования. Также, по словам депутата, жильцы вправе пожаловаться в Роскомнадзор и обратиться в суд.

В зависимости от обстоятельств через суд можно потребовать демонтировать камеру и компенсировать моральный вред, уточняет URA.RU.

Отдельный вопрос – обработка персональных данных и вмешательство в частную жизнь. Если камера фактически направлена на дверь соседей и позволяет фиксировать происходящее у них дома, последствия могут быть серьезнее.

Свищев отметил, что в зависимости от конкретных обстоятельств за подобные нарушения может наступить ответственность, вплоть до уголовной. В отдельных случаях наказание может предусматривать до двух лет лишения свободы.