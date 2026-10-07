Не дарите это: топ презентов, которые расстраивают именинников

На день рождения каждый ждёт чего-то особенного. Но радость получают не все. Ниже – список подарков, которые чаще всего оказываются неудачными. Если не уверены в выборе, лучше их не дарить.

Сумка или кошелёк

Тут всё зависит от вкуса. Кто-то признаёт только кожу – и искусственный материал его не порадует. А кошелёк, возможно, уже есть, и второй ни к чему. Один человек рассказывал: родня несколько лет подряд дарила ему кошельки. Дешёвые, из кожзама и текстиля. А он пользуется только кожаными и недешёвыми.

Полотенца, шампуни и гели

Такие вещи ещё уместны на Новый год или 8 Марта. А вот на день рождения они вряд ли кого-то вдохновят. Обычно их дарят, когда не хочется ломать голову над индивидуальным подарком.

Одежда и обувь

Тут легко промахнуться. Не угадать с размером. Или вещь просто не понравится. Один мужчина жаловался: тётя постоянно дарит ему летние блузки. А он бы такое никогда не купил. Но сказать неудобно.

Если хочется подарить платье или туфли, лучше отвести именинника в магазин. Пусть выберет сам. Или просто оплатить покупку.

Косметика и парфюм

Их дарить любят, но тут куча подводных камней. Не тот цвет. Не тот запах. Аллергия. Чтобы угадать, нужно знать марку, оттенки и ароматы, которые человек любит. И не стоит вручать дешёвую помаду или духи даме, которая пользуется только дорогими брендами.

Украшения

Промахнуться проще простого. Кто-то носит только натуральные камни – а ему дарят дешёвую бижутерию. У одного автора дома валяется куча деревянных и пластмассовых бус. Ни разу не надел. А его маме часто дарят серьги. Притом что уши у неё не проколоты.

Прежде чем дарить украшение, узнайте вкусы. Или присмотритесь к стилю человека.

Книги

Сейчас популярны богато иллюстрированные подарочные издания. Но красивые картинки интересны не всем. Многим важна тема. Том поэзии на полке у того, кто стихи не читает, – мёртвый подарок. Путеводитель для домоседа – тоже мимо. Дарите книгу, только если уверены, что человек её хотя бы откроет.

Животные

Многие думают, что котёнок или щенок – лучший подарок. Ребёнок обрадуется. А вот родителям – сплошные хлопоты. Если же получатель взрослый, можно поставить в неловкое положение и его, и себя.

Не каждый готов взять питомца. Работа, разъезды, нет условий, уже есть животные. Дарить живой подарок можно только в одном случае. Если вы заранее договорились с будущим владельцем или его близкими.

Цветы, конфеты и вино

Они хороши как дополнение. Но основной подарок должен быть весомее. Цветы завянут, конфеты съедят, вино выпьют. Памяти не останется. Такие вещи дарят от безысходности, когда нет времени искать что-то стоящее.

В свой день рождения каждый хочет почувствовать, что он важен для близких. Чем индивидуальнее подарок и чем лучше он подходит именно этому человеку, тем больше шансов, что его оценят, пишет PROKUZBASS.RU.