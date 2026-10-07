В Новокузнецке наконец-то открывается после ремонта роддом №3

О завершении ремонта роддома №3 в Новокузнецке сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк. По его словам, жители города часто спрашивали в комментариях в соцсетях, когда медучреждение снова начнет принимать пациенток. Глава региона поручал ускорить работы и держал объект на постоянном контроле.

– Результат: все готово, создали качественно новые условия. Стационар рассчитан на 109 коек, в нем смогут принимать до 2 500 родов в год, – подчеркнул глава региона.

В обновленном роддоме оборудовали пять отдельных родовых залов, две операционные и палаты для совместного пребывания мам и детей. Кроме того, появился отдельный инфекционный блок.

Объект уже находится в распоряжении медиков. После подготовки оборудования роддом сможет принять первых пациенток.

Напомним, местные жители очень ждали открытия этого роддома – вопрос о сроках поднимался также в ходе прямого эфира губернатора. Последний оставшийся роддом тоже планировали в июне временно закрыть на дезинфекцию, но потом сроки перенесли на ноябрь.

Ранее VSE42.RU сообщал о трагедии, которая произошла в новокузнецком роддоме №1 – в январе там массово погибли младенцы. Губернатор Кузбасса называл сумму, которая потребуется для восстановления роддома.