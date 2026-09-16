В Новокузнецке скоро откроется роддом – названы сроки

Власти назвали сроки завершения ремонта в акушерском стационаре №3 городской клинической больницы №1 имени Г.П. Курбатова в Новокузнецке. О том, когда объект планируют передать медикам, губернатор Илья Середюк рассказал во время прямого эфира.

По словам главы региона, на объекте регулярно проходят строительные штабы. Сейчас там работают 52 человека, ремонт идет одновременно на всех этажах.

Стало известно, что первый важный срок – 20 сентября. К этой дате строители планируют завершить работы на четвертом этаже.

Полностью передать объект медикам рассчитывают уже 5 октября. После этого стационар сможет готовиться к полноценному возобновлению работы.

Напомним, начальная цена контракта на ремонт роддома составила 96,1 млн рублей.