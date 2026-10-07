Пользователи ГигаЧата теперь могут создавать видео со звуком

Возможности модели

Kandinsky 6.0 Video – мультимодальная модель, которая одновременно "видит" и "слышит" то, что генерирует. Поэтому диалоги, эффекты и фоновая музыка синхронизированы с картинкой, а губы героя движутся вместе с речью. Если звук не нужен, можно попросить нейросеть создать видео без него. Когда модель не знает, как выглядит объект из запроса, например, новый персонаж поп-культуры, она ищет референсы и генерирует точный результат. Так можно создавать даже те объекты, которые появились уже после обучения модели.

Kandinsky создаёт натуральный звук в широком диапазоне: от разговора и цифровых эффектов до шагов, шума ветра или звука проезжающей машины. В одном ролике можно разыграть диалог, добавить музыку – от "испанской гитары" до "саундтрека к погоне", "лоу-фая для сонного вечера" или любой другой. Модель создает чистый и детализированный звук, без "шипения" и потери качества: в 44 кГц, стандартном качестве большинства стриминговых сервисов.

Эти возможности пригодятся для самых разных задач: с их помощью можно оживить семейную фотографию, записать видеооткрытку с речью или музыкой для близкого человека, снять ASMR-ролик с шелестом бумаги, потрескиванием дров или скрипом снега, или оживить старый мем или кадр из фильма.

Разработчикам новая модель доступна в опенсорсе под лицензией MIT – её можно бесплатно интегрировать в собственные продукты. Модель также будет доступна в популярных инструментах для запуска и интеграции нейросетей, например, FAL, Diffusers, FastVideo, ComfyUI, SGLang и vLLM-omni. Разработчикам не нужно писать интеграцию с нуля: Kandinsky 6.0 Video можно подключить прямо в существующий продукт.