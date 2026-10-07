Этанол и наркотики: 5 детей за неделю слегли с отравлениями в Кузбассе

Как сообщил в своих соцсетях главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов, в отделение острых отравлений ГАУЗ ККБСМП имени М.А. Подгорбунского за неделю поступили 19 пациентов.

По его данным, в период с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Среди пострадавших – пятеро детей и подростков.

Большинство пациентов уже выписали с выздоровлением. Остальные продолжают лечение в стационаре.

Что касается структуры отравлений за неделю, на первом месте оказались медикаменты. На втором и третьем – этанол и наркотики. При этом в статистику не вошли случаи алкогольной абстиненции и алкогольных психозов.

Сиворонов также дал несколько предостережений. По его словам, нужно знать меру – отдых не должен заканчиваться в реанимации. Лекарства и бытовую химию стоит хранить в местах, абсолютно недоступных для детей. Нельзя принимать таблетки вместе с алкоголем и "назначать" их себе бесконтрольно.

А при любых подозрениях на отравление нужно сразу звонить по номеру 112. Не ждать и не заниматься самолечением.

Напомним, что Сиворонов регулярно делится с кузбассовцами полезной информацией. Ранее VSE42.RU сообщал, что токсиколог предупреждал об одной из самых опасных бытовых ошибок.