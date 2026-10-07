"Сосудистая катастрофа": россиянам назвали страшную ошибку при инфаркте

При подозрении на инфаркт опаснее всего может оказаться слишком позднее обращение за помощью. Кардиолог Ольга Дворина в беседе с "Радио 1" рассказала, почему при тревожных симптомах нельзя ждать, что все пройдет само.

По словам специалиста, при боли в груди не стоит пытаться самостоятельно справиться с состоянием. Главное действие – как можно быстрее вызвать скорую помощь и дождаться медиков.

Эксперт отметила, что симптомы инфаркта легко спутать с другим состоянием.

– Часто при нижнем инфаркте происходит тошнота, рвота, что воспринимается как отравление, хотя это совершенно не про это, – рассказала Дворина.

Кардиолог также предупредила, что не следует выполнять физические упражнения или пытаться "разогнать" боль движением.

– Особую настороженность должны вызывать резкая слабость и холодный пот. Это всегда говорит о сосудистой катастрофе, и здесь нельзя никакого промедления. Нельзя полагаться на "авось" и думать, что пройдет само, – отметила врач.

Напомним, ранее кузбасский кардиолог объяснял, как заметить признаки инфаркта у другого человека.