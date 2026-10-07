УК попала под статью после визита кузбассовца к прокурору

Житель Новокузнецка пришёл на личный приём к заместителю прокурора Кемеровской области – Кузбасса Анатолию Закусилову. Мужчина пожаловался на плохое содержание общего имущества в многоквартирном доме.

Проверку поручили прокуратуре Орджоникидзевского района Новокузнецка. И там нашли проблему. Проезжая часть у дома на улице Дузенко оказалась в выбоинах, ямах и других повреждениях. Это создавало угрозу для безопасности движения.

Тогда прокурор района внёс представление генеральному директору управляющей компании, которая обслуживает дом. Требование – устранить нарушения.

И результат не заставил себя ждать.

– Благодаря вмешательству прокуратуры в кратчайшие сроки выполнены работы по ремонту дорожного покрытия, – отметили в прокуратуре Кемеровской области.

Кроме того, должностное лицо УК привлекли к административной ответственности. Причина – нарушение лицензионных требований. Наказание – штраф 50 тысяч рублей.

Напомним, кузбассовцы уже не раз жаловались на плохие дороги. Ранее VSE42.RU сообщал, как жители добивались ремонта через прокурора.