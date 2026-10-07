Дело не в острой еде: врач назвала неожиданные причины гастрита

Острая еда способна раздражать слизистую желудка, но она не вызывает гастрит. Об этом NEWS.ru заявила врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Елена Пехотина.

По словам специалиста, острая пища может усиливать жжение, боль и дискомфорт у людей с чувствительным желудком. При этом сама по себе она не считается универсальной причиной развития гастрита.

– Наиболее значимыми провокаторами хронического гастрита считаются инфекция Helicobacter pylori и некоторые аутоиммунные процессы, – отметила врач.

Специалист также подчеркнула, что опасность для слизистой желудка могут представлять и некоторые лекарства. В частности, речь идет о нестероидных противовоспалительных препаратах.