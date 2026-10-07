Сирены, эвакуация и беспилотники: на кемеровском "Азоте" пройдут эпичные учения

В Кемерове на "Азоте" 8 октября пройдут учения. Начало – в 15:00. Об этом сообщили на предприятии.

Повод серьёзный. На заводе будут отрабатывать действия при угрозе атаки беспилотников.

В рамках учений сотрудников эвакуируют с территории. Это будет учебная эвакуация. Но выглядеть она будет по-настоящему. Кроме того, на предприятии включат системы оповещения. В том числе громкоговорители. Так что шумно будет не только на самой промплощадке.

– Просим сотрудников предприятия, жителей города и всех, кто в это время может находиться рядом с промышленной площадкой, сохранять спокойствие, – отметили в пресс-службе КАО "Азот".

Всё пройдёт в учебном режиме. По установленным регламентам и протоколам безопасности. Реальной угрозы ни для работников, ни для горожан нет. Такие учения нужны, чтобы проверить готовность служб. И отработать взаимодействие на случай возможной нештатной ситуации.

А ведь "Азот" уже не раз предупреждал кемеровчан о своих плановых работах. Ранее VSE42.RU сообщал, что предприятие запускало агрегат после капремонта – тогда жителей тоже предупреждали о шуме и кратковременных рыжих выбросах.