Кузбасские врачи подняли пациентку в воздух, чтобы спасти ей жизнь

Как сообщил в своих соцсетях глава Минздрава Кузбасса Андрей Тарасов, чтобы спасти пациентку, медики доставили её в специализированную больницу по воздуху.

Накануне состояние жительницы Промышленновского округа было критичным. Причина – последствия онкологического заболевания. Требовалась срочная помощь узких специалистов и высокотехнологичное лечение.

– На помощь призвали специалистов Кузбасского центра медицины катастроф им. И.К. Галеева, – отметил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Пока вертолёт летел, врачи Промышленновской районной больницы стабилизировали состояние пациентки. Подготовили её к транспортировке и бережно довезли на скорой до места посадки вертолёта.

Дальше – борт санитарной авиации. В сопровождении опытных врачей-реаниматологов пациентку доставили в Кузбасскую областную клиническую больницу имени С.В. Беляева. Сейчас она в безопасности и получает всё необходимое лечение.

Вертолёты санавиации оснащены современным медицинским модулем. Это настоящая реанимационная палата в воздухе. Она позволяет оказывать помощь прямо во время полёта.

А ведь санавиация в Кузбассе уже не раз выручала пациентов в критических ситуациях. Ранее VSE42.RU сообщал, как врачам трех медучреждений пришлось спасать кузбассовца в экстренном порядке на вертолете.