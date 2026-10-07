"В два раза дешевле": россиянам назвали простой способ сэкономить на ЖКХ

Россияне могут заметно сократить расходы на электроэнергию, если перенесут работу части бытовой техники на ночное время. Об этом NEWS.ru заявил генеральный директор управляющей компании "Гранель Гарант" Александр Христенко.

По словам специалиста, для экономии стоит установить многотарифный счетчик электроэнергии. Такой прибор учитывает время потребления и позволяет платить по разным тарифам в зависимости от времени суток.

– Стоит установить многотарифный счетчик электроэнергии, который дифференцирует стоимость киловатт-часов в зависимости от времени суток. Так, ночной тариф дешевле дневного примерно в два раза. Для максимальной экономии нужно включать домашнюю технику именно вечером, – подчеркнул эксперт.

В первую очередь речь идет о стиральных и посудомоечных машинах. Также в ночное время можно использовать бойлеры и системы теплого пола, если они подключены к соответствующему тарифу.

Отдельно Христенко отметил современные приборы учета воды, которыми оснащают некоторые новостройки. Они способны автоматически передавать показания, фиксировать необычно высокий расход и сигнализировать о возможной аварии или протечке.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Кузбассе рекордно подорожала коммуналка с 1 октября. Подробнее об этом – в нашем большом материале "Хоть плачь: в Кузбассе рекордно взлетит коммуналка – сколько будем платить".