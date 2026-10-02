Взлетела на 21,9% по всем городам: в Кузбассе рекордно подорожала коммуналка с 1 октября

Изначально сообщалось, что осенью максимальный рост платы за ЖКУ в Кемерове, Новокузнецке и Белове составит 26%. Для остальных территорий Кузбасса предельный индекс устанавливали на уровне 14,1%.

Однако после того, как Правительство России разрешило региону увеличить этот показатель, власти Кузбасса пересмотрели предельные значения сразу для всех территорий, кроме городов с 26%. Соответствующее постановление губернатора опубликовали в электронном бюллетене правительства региона.

В документе предельный индекс роста платы за ЖКУ повысили с 14,1% до 21,9%. Изменения вступили в силу с 1 октября.

Нововведения затронули города Анжеро-Судженск, Берёзовский, Калтан, Киселёвск, Мыски, Осинники, Прокопьевск, Тайга, Юрга, а также все муниципальные округа региона.

Новый предельный индекс будет действовать до 31 декабря 2026 года.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU публиковала большой материал о подорожании коммуналки – "Хоть плачь: в Кузбассе рекордно взлетит коммуналка – сколько будем платить".