"Оторвали ванну от стены": пьяные кузбассовцы утроили погром в гостинице

Утром росгвардейцы прибыли по сигналу тревоги в гостиницу на улице Комсомольской в Прокопьевске. Администратор указала на номер, где находились двое постояльцев с признаками алкогольного опьянения.

При осмотре помещения силовики обнаружили поврежденную ванну.

– По предварительной информации, на фоне злоупотребления спиртными напитками мужчины повредили конструкцию ванной, оторвав от стены и сломав облицовочную часть, – сообщает управление Росгвардии по Кузбассу.

Администратор потребовала возместить ущерб, однако постояльцы отказались. После этого сотрудница нажала тревожную кнопку.

В итоге росгвардейцы задержали буйных кузбассовцев – 45-летнего жителя Белова и 42-летнего жителя Новокузнецка. Оба ранее были судимы.

Для дальнейшего разбирательства мужчин передали полицейским.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Кузбассе женщина избила возлюбленного ложкой для обуви до потери сознания. Разбирались в произошедшем также росгвардейцы.