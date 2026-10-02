"Потерял сознание": возлюбленная избила кузбассовца ложкой для обуви

Утром росгвардейцы получили сообщение о конфликте в многоквартирном доме на улице Вокзальной в Междуреченске. На лестничной площадке они обнаружили мужчину с телесными повреждениями. Он указал на квартиру, где, по его словам, находилась напавшая на него женщина.

По предварительной информации, мужчина пришел в гости к знакомой. На лестнице между ним и двумя соседками произошел конфликт. Кузбассовец рассказал, что одна из женщин стала наносить ему удары металлическим обувным рожком по голове.

– После нападения гражданин потерял сознание, а придя в себя, обнаружил пропажу мобильного телефона , – сообщает управление Росгвардии по Кузбассу.

Тем временем женщины вызвали полицию, заявив, что неизвестный пытается попасть в их квартиру.

Росгвардейцы выяснили, что телефон находится именно внутри помещения. Это подтвердилось, когда по просьбе кузбассовца на его номер позвонили – мобильник зазвонил в квартире.

В итоге 35-летнюю женщину с признаками алкогольного опьянения задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Известно, что ранее она уже привлекалась к административной ответственности.

Напомним, ранее мы писали о том, что росгвардейцы задержали кемеровчанина, который устроил в примерочной гипермаркета нечто постыдное.