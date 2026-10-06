Вдова Михаила Горшенева стала владелицей бренда "Король и Шут"

Вдова рок-музыканта Михаила Горшенева Ольга стала владельцем бренда "Король и Шут". Это следует из данных сервиса Rusprofile, с которыми ознакомилась редакция "КП-Петербург".

Согласно информации сервиса, право на товарный знак теперь зарегистрировано за ИП Ольги Горшеневой. Ранее бренд принадлежал фонду "Памяти Горшка", который был создан после смерти музыканта.

В карточке фонда появилась запись об отказе от товарного знака.

– Для товарного знака зарегистрирован договор отчуждения права в отношении всех товаров или услуг, – говорится в сообщении сервиса.

Фонд "Памяти Горшка" зарегистрировали в 2014 году. Ольга Горшенева была его единственным учредителем и руководителем. В последние годы организация сдавала в налоговую нулевую отчетность, что может свидетельствовать об отсутствии деятельности.

Отмечается, что Ольга зарегистрировала ИП, на которое был оформлен товарный знак. Основным видом деятельности указана сфера шоу-бизнеса, среди дополнительных – производство мерча: одежды, обуви и аксессуаров.