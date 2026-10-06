Землян ждёт целый век климатических «сюрпризов» - эксперт

Человечество будет регулярно сталкиваться с погодными явлениями, которые прежде казались необычными или вовсе неизвестными, заявил климатолог Владимир Клименко в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня". По его словам, причина не только в глобальном потеплении: современный климат выходит за рамки условий, к которым привыкла нынешняя цивилизация.

"Нынешний уровень глобальной температуры не наблюдался за последние 5,5 тысячи лет истории цивилизации, поэтому полагать, что все будущие изменения будут выглядеть привычно, не стоит. Каждый год будет приносить сюрпризы", – сказал эксперт.

Клименко назвал происходящее своеобразными "бомбами" и отметил, что запас климатических неожиданностей человечество получило как минимум на сто лет вперёд. По его словам, потепление продолжится до конца XXI века, каждое новое десятилетие теплее предыдущего, а наиболее сильные изменения наблюдаются в северных и полярных регионах, включая Россию.

Из-за этого привычные климатические закономерности постепенно меняются, и приспосабливаться приходится не только к росту температур, но и к новым, неожиданным проявлениям изменившегося климата.