Снова за старое: женщину из Кузбасса опять отдали под суд за выходки в колонии

Как сообщает Следком Кузбасса, в регионе будут судить 32-летнюю жительницу Мариинска.

По данным ведомства, женщина уже была судима. И раньше её наказывали за то же самое – за демонстрацию нацистской символики. Но выводов она не сделала.

Как считает следствие, с 27 июня по 6 июля 2026 года женщина находилась в колонии. Там она показывала нацистскую символику другим людям. То есть снова взялась за старое.

– Уголовное дело было возбуждено на основании материалов региональных УФСБ и ГУФСИН России, – отметили в Следкоме Кузбасса.

Следователи также провели экспертизу, которая подтвердила, что символика действительно нацистская.

Теперь женщине грозит новый срок. Дело уже ушло в суд.

А ведь за демонстрацию нацистской символики в Кузбассе наказывают регулярно. Ранее VSE42.RU сообщал, что 70-летняя женщина в колонии также публично показала татуировку и поплатилась.