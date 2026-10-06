В Кузбассе любителю тюремной романтики суд сделал тематический подарок - подробности

Как сообщает региональная прокуратура, кемеровский областной суд рассмотрел апелляцию прокурора на приговор Заводского районного суда Кемерова.

По данным ведомства, ранее суд назначил жителю Кемерова 2 года 2 месяца лишения свободы с ограничением свободы на 10 месяцев. Его признали виновным в участии в организации, которую признали экстремистской.

Но история на этом не закончилась. Пока мужчина находился в следственном изоляторе, он продолжал пропагандировать запрещённое движение. По данным прокуратуры, он был приверженцем международного общественного движения, которое популяризирует уголовный образ жизни.

В СИЗО он нарушал правила внутреннего распорядка, поддерживал криминальные традиции и пропагандировал деятельность запрещённого движения.

– В апелляционном представлении прокурора указано на мягкость назначенного наказания, – отметили в Прокуратуре Кемеровской области.

Кемеровский областной суд проверил законность приговора и согласился с доводами прокурора. В итоге срок лишения свободы увеличили до 2 лет и 6 месяцев.