Премия на 11 млн: в Кузбассе судят главбуха за хитрую схему

Как сообщает областная прокуратура и ГУ МВД по Кузбассу, в Новокузнецке направили в суд уголовное дело о хищении более 11 млн рублей.

За содеянное ответит 49-летняя бывшая главный бухгалтер коммерческой организации. По данным ведомств, женщину обвиняют в том, что она присвоила себе деньги компании.

Как считает следствие, всё началось в январе 2018 года. И продолжалось до июня 2025-го. Всё это время обвиняемая завышала себе зарплату и другие выплаты.

Чтобы это провернуть, она искажала данные в расчётных ведомостях и листках. А чтобы скрыть следы, вносила в специальную программу недостоверные сведения о выплатах.

– За указанный период женщина похитила более 11 млн рублей, – отметили в Прокуратуре Кемеровской области.

Чтобы возместить ущерб, на имущество обвиняемой наложили арест. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Новокузнецка. Там его рассмотрят по существу.

Напомним, что это не первый случай, когда кузбасские бухгалтеры и руководители попадают под суд за махинации с зарплатами. Ранее VSE42.RU сообщал, что экс-заведующий лабораторией в Кузбассе придумал хитрую схему с премиями и похитил больше 600 тысяч рублей.