В Кузбассе заведующего лабораторией обвинили в бесстыжем преступлении

В Кузбассе завершили расследование дела о мошенничестве. Об этом сообщили в областной прокуратуре и Следкоме Кузбасса 5 октября.

По данным ведомств, фигурантом является 42-летний бывший заведующий лабораторией бюджетного учреждения. Его обвиняют по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество с использованием служебного положения.

Как считает следствие, с декабря 2022 года по октябрь 2024-го мужчина придумал схему. Он незаконно завышал размеры стимулирующих выплат двум подчинённым работникам. Те не знали о его планах. А потом из полученных премий он требовал часть денег передавать ему.

– Действуя по указанной схеме, мужчина похитил более 600 тыс. рублей из бюджета организации, – отметили в прокуратуре Кемеровской области.

Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу.

Вину обвиняемый признал. Он полностью погасил причинённый ущерб. Дело направили в Ленинский районный суд Кемерова. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Похожая история в Кузбассе уже была. Ранее VSE42.RU сообщал, что трое начальников выписывали подчинённым премии и забирали часть себе – тогда ущерб составил больше 9 млн рублей.