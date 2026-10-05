В Кузбассе заведующего лабораторией обвинили в бесстыжем преступлении

Экс-заведующий лабораторией в Кузбассе придумал хитрую схему с премиями и похитил больше 600 тысяч рублей.
В Кузбассе завершили расследование дела о мошенничестве. Об этом сообщили в областной прокуратуре и Следкоме Кузбасса 5 октября.
По данным ведомств, фигурантом является 42-летний бывший заведующий лабораторией бюджетного учреждения. Его обвиняют по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество с использованием служебного положения.
Как считает следствие, с декабря 2022 года по октябрь 2024-го мужчина придумал схему. Он незаконно завышал размеры стимулирующих выплат двум подчинённым работникам. Те не знали о его планах. А потом из полученных премий он требовал часть денег передавать ему.
– Действуя по указанной схеме, мужчина похитил более 600 тыс. рублей из бюджета организации, – отметили в прокуратуре Кемеровской области.
Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу.
Вину обвиняемый признал. Он полностью погасил причинённый ущерб. Дело направили в Ленинский районный суд Кемерова. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
Похожая история в Кузбассе уже была. Ранее VSE42.RU сообщал, что трое начальников выписывали подчинённым премии и забирали часть себе – тогда ущерб составил больше 9 млн рублей.