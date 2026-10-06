"Без очереди и бесплатно": мошенники нашли новую приманку для россиян

Мошенники начали маскироваться под сотрудников поликлиник и заманивать россиян предложениями о бесплатной вакцинации от гриппа. О новой схеме рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, человеку на почту или в мессенджер может прийти сообщение якобы от медицинского учреждения. В нем предлагают записаться на бесплатную вакцинацию от актуальных штаммов гриппа 2026 года.

– Чтобы жертва точно обратила внимание, используют заманчивые фразы: "Пройдите без очереди в удобное время", "Забронируйте дефицитную импортную вакцину" или "Осталось всего 10 слотов на ваш район, – пояснил Щербаченко.

Специалист также отметил, что к письму может быть прикреплена ссылка на поддельный сайт, который внешне напоминает официальный портал госуслуг. Там аферисты могут пытаться получить личные или платежные данные.

Эксперт советует внимательно проверять адрес сайта в строке браузера и записываться к врачу только через официальные государственные сервисы.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Кузбассе мошенники провернули дерзкую схему, заставив ребенка выкинуть в окно гору денег.