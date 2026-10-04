В Кузбассе из окна выбросили 1,4 млн рублей – где деньги

В Новокузнецке 16-летний подросток выкинул в окно рюкзак с 1,4 млн рублей, сообщает в воскресенье областное МВД. 48-летняя мать, узнав об этом, тут же позвонила силовикам.

По данным полиции, некто позвонил юноше и представился службой доставки.

– Представился работником службы доставки и сообщил о необходимости забрать продукты. По указанию звонившего школьник назвал смс-код, – сказали в полиции.

Далее уже другой аферист назвался силовиком и убедил парня, что хакеры переводят деньги его родителей за границу, а чтобы уйти от уголовки, надо срочно "зарегистрировать" все деньги в доме. Молодой человек повёлся.

– Новокузнечанин положил денежные средства в рюкзак и выкинул через окно незнакомцу, ожидавшему на улице, – отметили в МВД.

Блюстители порядка завели уголовное дело о мошенничестве, курьера ищут.

Напомним, накануне в Новокузнецке другой подросток, став курьером, похитил у пожилой четы 3,6 млн рублей.