Мех, кожа и объем: стилист назвала главные тренды верхней одежды осени 2026

Стилист Юлия Пелар в беседе с "Радио 1" рассказала об осенних трендах верхней одежды.

По ее словам, при покупке в первую очередь стоит смотреть не на цвет или состав ткани, а на крой и посадку.

– Именно по крою очень часто видно возраст вещи. Нужно понимать, что со временем в одежде меняются пропорции: объем, линия плеча, длина рукава, посадка. И если вы хотите выглядеть современно, то на это обязательно нужно обращать внимание, – объяснила Пелар.

Одним из заметных трендов сезона стилист назвала парки с меховой отделкой. Мех может быть как натуральным, так и искусственным – современные материалы, по словам специалиста, способны выглядеть дорого и качественно.

Отдельное внимание эксперт советует обратить на овчину и крупные меховые воротники. Парка особенно хорошо подойдет тем, кто предпочитает расслабленный, спортивный или городской стиль.

Еще один актуальный вариант – бомбер.

– Причем я бы смотрела не только на короткие спортивные бомберы из плащевки, но и на более объемные модели, которые прикрывают ягодицы, модели из шерсти, кожи. Например, с меховой отделкой, – отметила стилист.

Тем, кто предпочитает классику, специалист советует присмотреться к качественному базовому пальто.