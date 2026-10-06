Впустила в дом воровку: доверчивая кемеровчанка поплатилась за доброту

Жительница Кузбасса отправится на обязательные работы. Она обокрала свою знакомую, пока та была в отъезде. Об этом сообщили в Кемеровском районном суде.

История началась с доверия. Хозяйка квартиры уезжала в другой город на неопределённый срок. Она попросила знакомую присмотреть за жильём. Женщины дружили, поэтому потерпевшая отдала подруге второй комплект ключей. И попросила периодически передавать показания счётчиков.

Позже хозяйка позвонила и попросила найти клининговую компанию для уборки. Знакомая, у которой были материальные трудности, предложила свои услуги за деньги.

– Получив 10 000 рублей, она выполнила работу, – отметили в Кемеровском районном суде.

А ещё потерпевшая разрешила знакомой временно пожить в квартире. Потому что ту выгнали из общежития. Женщина согласилась.

Но когда хозяйка вернулась из другого города, то не досчиталась ноутбука и шубы. Она попыталась выяснить отношения с подругой, но ничего не вышло. На звонок женщина ответила, что ничего не брала. А после этого отключила телефон.

Суд рассмотрел дело и учёл обстоятельства. Также он принял во внимание данные о личности подсудимой, смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих.

Женщину признали виновной по статье "Кража". Ей назначили 100 часов обязательных работ.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей. С подсудимой взыскали материальный ущерб – 22 500 рублей.

Приговор вступил в законную силу.

А за доверие кузбассовцы уже не раз расплачивались. Ранее VSE42.RU сообщал, что генеральная уборка обошлась больной кемеровчанке в 44 тысячи.