Сюрприз от сожителя: генеральная уборка обошлась больной кемеровчанке в 44 тысячи

Как сообщает полиция Кузбасса, в отдел полиции "Кедровка" в Кемерове обратилась 33-летняя местная жительница. Она рассказала, что у её матери пропали золотые украшения. Женщина была уверена: это не случайность, а чей-то умысел.

– Сумма причиненного ущерба составила около 44 000 рублей, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Полицейские вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний сожитель потерпевшей, ранее судимый за кражи и грабёж.

Выяснилось, что пока женщина была в больнице, мужчина устроил дома генеральную уборку. В шкафу он нашёл золотые серьги и подвеску-крест, которые принадлежали сожительнице. Украшения он забрал и сдал в ломбард.

Против задержанного возбудили уголовное дело за кражу. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее VSE42.RU сообщал о других случаях краж в Кузбассе – так, в Новокузнецке мужчина обокрал спящую подругу, ради подарка для жены.