Мозг без крови: в Кузбассе пенсионерка внезапно рухнула у подъезда

В своих соцсетях министр здравоохранения Андрей Тарасов призвал не оставаться равнодушными, если человеку требуется помощь. По его словам, внимательность и забота об окружающих могут спасти жизнь.

Так и случилось в Новокузнецке. Во время прогулки с собакой 79-летней женщине внезапно стало плохо. В какой-то момент нога перестала её слушаться – и пенсионерка упала через ограждение возле подъезда.

Всё это заметил прохожий. Он поспешил на помощь и довёл соседку до квартиры. Уже дома женщина вызвала скорую.

После чего, пациентку доставили в Новокузнецкую городскую клиническую больницу №1 имени Г.П. Курбатова. Там провели все необходимые исследования – компьютерную томографию и ангиографию. Они показали закупорку в бассейне мозговой артерии. Большой участок головного мозга остался без кровоснабжения. К тому моменту у женщины уже начались речевые нарушения.

– В экстренном порядке ей провели тромбэкстракцию и извлекли сгусток, ставший причиной ишемического инсульта, – отметил Министр здравоохранения Андрей Тарасов.

Врачи неврологического отделения и рентгенэндоваскулярные хирурги сработали как одна команда. Благодаря вовремя начатому лечению удалось избежать тяжёлых последствий: речь восстановилась, нога снова работает нормально. Впереди – курс реабилитации, который поможет вернуться к полноценной жизни.

Напомним, ранее VSE42 рассказывал, как экстренный звонок сына в "скорую" спас жизнь 51-летнему кемеровчанину.