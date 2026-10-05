Не дожидаясь РЭК: в Кузбассе уже начали повышать цены на проезд

С 5 октября пассажиры маршрута №103А "Новокузнецк – Калтан" платят на 15 рублей больше: вместо 185 теперь 200 рублей, сообщает очевидец в паблике "Инцидент Кузбасс". Он опубликовал фотографию с новой тарифной сеткой, на которой запечатлены новые расценки.

Информация на сайте вкузбасс.рф также показывает, что стоимость выросла.

На сайте Региональной энергетической комиссии ещё нет новых постановлений о повышении тарифов на проезд.

Напомним, накануне стало известно, что областной Минтранс задумал повысить тарифы на проезд в общественном транспорте. Ведомство подготовит обращение в РЭК Кузбасса с просьбой пересмотреть стоимость проезда.