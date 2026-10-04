В Кузбассе задумали повысить стоимость проезда – вслед за коммуналкой

Билет в автобусах, трамваях и троллейбусах в Кузбассе в ближайшее время может вырасти, что следует из заседания Общественного совета при региональном министерстве транспорта.

Заместитель министра Максим Неробов указал, что рост стоимости необходим из-за целого ряда факторов: подорожания бензина и запчастей, ужесточения норм безопасности, необходимости поддержания инфраструктуры и зданий, индексации зарплат.

– Плановая индексация оплаты проезда позволит поддержать в рабочем состоянии весь созданный комплекс пассажирских перевозок в Кузбассе, продолжить его улучшение. Это и приобретение нового транспорта, и повышение конкурентоспособности профессии, и обновление всей материально-технической базы, и внедрение новых, современных технологий, – заявил Неробов.

Председатель Общественного совета Наталья Ключникова согласилась, что "тариф нужно актуализировать".

В итоге Совет принял решение подготовить обращение в РЭК Кузбасса с просьбой пересмотреть стоимость проезда. Сроки и суммы спикеры не указали.

Напомним, с 1 октября в Кузбассе взлетели тарифы на коммунальные услуги. Сильнее всего – в Кемерове, Новокузнецке и не только.