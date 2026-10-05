Банда кузбассовцев массово делала из студентов бизнесменов - подробности

В Кузбассе завершили расследование дела о неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

По данным ведомства, перед судом предстанут пятеро местных жителей. Кого-то обвиняют в обороте средств платежей организованной группой, кого-то – в создании юрлица через подставных лиц, а кого-то – в вовлечении несовершеннолетнего в преступление.

Как считает следствие, с 2016 по 2023 год фигуранты работали организованной группой. Они искали людей, которым предлагали деньги за то, чтобы те зарегистрировались как руководители юрлица или индивидуальные предприниматели. Затем эти люди открывали счета в банках и передавали доступ к ним обвиняемым.

После этого номинальные владельцы полностью теряли контроль над счетами. А обвиняемые распоряжались деньгами как хотели.

– У нас ущерба по этим статьям нет. Это движение по счетам номиналов, – пояснили в Следкоме Кузбасса.

И всё же оборот впечатляет. За указанный период по таким счетам прошло больше 990 млн рублей.

Кроме того, 45-летний обвиняемый втянул в преступную деятельность своего несовершеннолетнего сына. Тот искал претендентов для регистрации в качестве предпринимателей в одном из учебных заведений Берёзовского.

Дело возбудили по материалам УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кузбассу. Следователи поговорили с больше чем 60 свидетелями, провели свыше 40 судебно-бухгалтерских экспертиз, больше 20 очных ставок, свыше 40 обысков и больше 30 осмотров. Объём дела – 230 томов.

Чтобы приговор потом исполнили, суд по ходатайству следствия арестовал имущество фигурантов на сумму больше 7,5 млн рублей.

Доказательств хватает. Дело с обвинительным заключением ушло в суд.