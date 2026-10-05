Пять лет колонии: кемеровчанин придумал работу для мигрантов и попал под суд

В Кемерове завершили расследование дела о незаконной миграции. Об этом сообщили в Полиции Кузбасса. По их данным, под суд пойдёт 50-летний местный житель.

– Он обвиняется в совершении 13 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции", – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

По версии следствия, мужчина придумал целую схему, чтобы помочь иностранцам задержаться в России.

Как выяснили дознаватели отдела полиции "Центральный", кемеровчанин заключал фиктивные трудовые договоры с гражданами другой страны. В бумагах они значились подсобными рабочими, домработницами, домохозяйками, штукатурами-малярами и поварами. То есть список профессий был самый разный – от рабочих специальностей до домашнего персонала.

На основании этих документов мигранты получали право находиться на территории Российской Федерации. Однако сотрудники полиции выяснили: на самом деле иностранцы никогда не оказывали услуги работодателю. Никто из них не работал ни подсобным рабочим, ни поваром, ни домработницей. Работа существовала только на бумаге.

Когда доказательств собралось достаточно, материалы передали в суд. Максимальное наказание по статье – 5 лет лишения свободы.

А тех, кто всё-таки нарушил миграционные правила, в Кузбассе жёстко выпроваживают. Ранее VSE42.RU сообщал, что с начала года из региона выдворили больше 200 иностранцев.