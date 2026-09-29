Нелегалы, на выход: Кузбасс депортировал 200 мигрантов

Судебные приставы Кузбасса продолжают исполнять решения судов о выдворении иностранных граждан. Об этом сообщили в ГУФССП России по Кемеровской области – Кузбассу.

С начала 2026 года приставы обеспечили препровождение до пункта пропуска через Государственную границу и отправили из страны больше 200 иностранных граждан.

– Иностранцы нарушили режим пребывания на территории Российской Федерации, – отметили в ГУ ФССП по Кузбассу.

Решения об их выдворении принимали суды, а также органы внутренних дел. Кроме того, в течение пяти лет мигранты не имеют права вновь пересекать границу Российской Федерации.

Напомним, ранее VSE42.RU сообщал, что в Кузбассе уже принимали жёсткие меры к иностранцам, которые нарушили правила пребывания.