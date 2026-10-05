Водитель тоже погиб – ужасающие подробности ДТП с конём в Кузбассе

ГИБДД рассказала подробности страшного ДТП, о котором сообщали ранее очевидцы в соцсетях. Оказалось, что скончался и водитель автомобиля.

– Предварительно установлено, что 38-летний водитель автомобиля "Лада Веста" совершил наезд на животное – лошадь. В результате чего, водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, – сказали в ГИБДД Кузбасса.

ДТП произошло в воскресенье, 4 октября, около 23:00 на 166-м километре автодороги Кемерово – Новокузнецк.

ГИБДД призывает автомобилистов обращать внимание на предупреждающие знаки о животных, снижать скорость на опасных участках и по возможности не ездить в тёмное время.

Ранее сообщалось, что на кемеровской трассе машина столкнулась с конём.