Происшествия

В Кузбассе конь погиб в ужасающей аварии – машина всмятку

Минувшей ночью на кемеровской трассе произошла кровавая жуть с легковушкой и лошадью.

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В ночь на понедельник, 5 октября, в Кузбассе произошло страшное ДТП с машиной и конём. Очевидцы сообщают в соцсетях, что авария была примерно в 165-167 км от Кемерова.

– Коня сбили на трассе Кемерово – Новокузнецк, – сказал очевидец.

Судя по кадрам, мёртвое животное лежало на проезжей части, а легковушка получила критический урон.

О наличии пострадавших людей информации пока нет. В ГИБДД Кузбасса сайту VSE42.Ru сообщили, что обстоятельства ещё устанавливаются.

Видео: тг / Инцидент Кузбасс
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