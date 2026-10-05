В Кузбассе конь погиб в ужасающей аварии – машина всмятку

В ночь на понедельник, 5 октября, в Кузбассе произошло страшное ДТП с машиной и конём. Очевидцы сообщают в соцсетях, что авария была примерно в 165-167 км от Кемерова.

– Коня сбили на трассе Кемерово – Новокузнецк, – сказал очевидец.

Судя по кадрам, мёртвое животное лежало на проезжей части, а легковушка получила критический урон.

О наличии пострадавших людей информации пока нет. В ГИБДД Кузбасса сайту VSE42.Ru сообщили, что обстоятельства ещё устанавливаются.