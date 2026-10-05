Продавали опасные капсулы: в России заблокировали почти 50 тысяч сайтов с БАДами

Роспотребнадзор ограничил доступ к 48,6 тысячи интернет-ресурсов, через которые продавались биологически активные добавки, запрещенные к обороту в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили специалисты, продукция на этих площадках не проходила государственную регистрацию, необходимую для законного оборота БАДов.

Среди выявленных товаров оказались капсулы, которые продавцы рекламировали как средство для поддержки работы почек и мочевого пузыря. Также специалисты обнаружили таблетки, состав которых не соответствовал заявленным требованиям, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Напомним, ранее кузбасский врач рассказал страшное о популярном БАДе.